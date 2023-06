Ci sarà un rimborso per i problemi Libero Mail dei giorni scorsi, per fortuna ora del tutto risolti. La stessa Italiaonline, provider del servizio di posta elettronica, ha presentato questa possibilità nelle scorse ore attraverso un suo comunicato ufficiale, facendo riferimento anche al down relativo a Virgilio Mail. Allo stesso tempo, all’interno delle FAQ in supporto agli utenti, è stato specificato il quando tutti i messaggi di questa settimana non recapitati potranno arrivare.

Il ristoro

Italiaonline ha chiarito che, dopo i problemi Libero Mail e Virgilio Mail, sta valutando le più opportune modalità di rimborso, in relazione ai servizi sottoscritti dagli utenti. Esattamente come accaduto nel corso del grosso down di fine gennaio e inizio febbraio, le comunicazioni relative ai ristori arriveranno via mail. Queste ultime non includeranno alcun link da visitare o operazione da compiere: il rischio di azioni di phishing ai danni dei clienti è altissimo e per questo motivo si sta provvedendo a questa raccomandazione.

In merito alla natura del rimborso, sempre sulla base di quanto accaduto nel recente passato, possiamo ipotizzare quanto segue: ai clienti di Libero Mail e Virgilio Mail standard potrebbe essere garantito uno spazio maggiore nella loro casella. Agli utenti paganti Libero Plus invece, dovrebbero essere garantiti dei mesi aggiuntivi di servizio rispetto a quelli già usufruiti, con data di scadenza del loro abbonamento posticipata in avanti.

Quando saranno recapitate tutte le mail?

Nel corso degli ultimi giorni in cui i problemi Libero e Virgilio Mail si sono manifestati, molti messaggi non sono stati recapitati. In relazione alla loro ricezione, sempre Italiaonline ha chiarito quanto segue:

per i messaggi pervenuti a partire dalle 23:00 circa del 13/06 fino alle primissime ore del 15/06 , l’arrivo nelle caselle di destinazione è previsto in un secondo momento non meglio specificato;

, l’arrivo nelle caselle di destinazione è previsto in un secondo momento non meglio specificato; per i messaggi pervenuti dalle ore 3:00 del 15/06 e fino alle ore 15 dello stesso giorno, il recapito dovrebbe essersi concretizzato nella giornata di ieri 19 giugno ;

; per i messaggi inviati dal 16/06, quando i server non hanno provveduto all’invio, gli utenti hanno visualizzato messaggi di errore e inviti a riprovare.

Ricapitolando, ogni messaggio non giunto a destinazione dovrebbe farlo nel giro di pochissimo. Nel caso di disguidi, il recapito 02-83 90 55 21 resta attivo per supporto tecnico.

