Arrivano finalmente i primi riscontri che hanno un minimo di concretezza, in merito all’orario di ripristino di Libero Mail che non funziona. Come vi stiamo riportando con aggiornamenti praticamente in tempo reale, i problemi si trascinano ormai da 36 ore, al punto che il disservizio in corso rappresenta in tutto e per tutto qualcosa di mai visto qui in Italia. In sostanza, dopo le ultime informazioni portate alla vostra attenzione nella tarda mattinata di ieri, abbiamo finalmente una potenziale prospettiva a breve termine sulla risoluzione del down.

Cosa sappiamo al momento sull’orario di ripristino di Libero Mail che non funziona e problemi di oggi

Andiamo con ordine. In primo luogo, nella notte mi è arrivato un altro messaggio privato dello staff, tramite il quale ho avuto modo di percepire quanto sia grave il malfunzionamento per il quale Libero Mail non funziona da domenica sera: “Gentile Cliente, ci scusiamo nuovamente, ma il problema tecnico segnalato richiede più tempo del previsto, i nostri tecnici sono infatti ancora al lavoro. In questo momento purtroppo non siamo in grado di darti una tempistica certa, ma riteniamo non prima di qualche ora. Ci scusiamo per il disagio, sarà nostra cura ricontattarti non appena risolto“.

Ho provato a chiedere ulteriori dettagli, soprattutto per quanto riguarda il possibile orario di ripristino del servizio, ma senza successo. Pochi minuti fa, però, sui social mi sono imbattuto in ulteriori feedback da parte di utenti che hanno avuto contatti diretti con l’assistenza telefonica, al punto che ora pare esserci finalmente un orizzonte temporale più preciso per tutti: “Mi hanno scritto che sono al corrente del problema e nel primo pomeriggio dovrebbe funzionare”.

A voi come vanno le cose? Libero Mail ancora non funziona? Riportateci la vostra esperienza, nel caso in cui abbiate sentito l’assistenza coi suoi aggiornamenti?