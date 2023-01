Sembra trovare conferme, come del resto ho avuto modo di constatare pochi minuti fa in prima persona, la notizia secondo cui non funziona Libero Mail dalla mezzanotte del 23 gennaio. Insomma, sono previsti problemi oggi, anche se la speranza visto l’orario è che si tratti di una semplice manutenzione dei server, con la possibilità di utilizzare il servizio in questione senza troppi patemi a partire da lunedì mattina. Quando, in buona sostanza, tanti italiani proveranno ad accedere alla piattaforma soprattutto per ragioni di lavoro.

Confermato che non funziona Libero Mail dalla mezzanotte del 23 gennaio: i problemi iniziati in tarda serata

Situazione che per certi versi ricorda quella che qui in Italia abbiamo vissuto non molto tempo fa, come riportato tramite altro articolo all’interno del nostro magazine. Se da un lato posso confermare in prima persona che non funziona Libero Mail dalla mezzanotte del 23 gennaio, allo stesso tempo faccio molta fatica a fornirvi qualche dettaglio in più sui problemi oggi. Dallo staff tecnico, infatti, al momento della pubblicazione del mio articolo non sono arrivate comunicazioni ufficiali utili per fare luce sulla vicenda.

Per quanto mi riguarda, dalle 23 circa di domenica sera appare costantemente il messaggio “il servizio Libero Mail è temporaneamente non disponibile. Stiamo lavorando per ripristinarlo nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi”. Dunque, la tesi sulla manutenzione pare non reggere, nella speranza che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile.

Come sempre, se anche a voi non funziona Libero Mail, potete monitorare l’andamento dei problemi e delle segnalazioni qui in Italia tramite Down Detector. Lo strumento è utile per avere riscontri in tempo reale, in attesa della risoluzione definitiva del disservizio in corso.