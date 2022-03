Bisogna fare molta attenzione oggi 2 marzo a possibili disservizi e problemi Libero Mail. Attorno alle 11, infatti, sono scattate le prime segnalazioni da parte di utenti secondo cui il servizio non funziona. Situazione a mio modo di vedere differente rispetto a quella che abbiamo trattato sul nostro magazine a fine febbraio, quando un malfunzionamento non ha consentito di accedere alla piattaforma per alcune ore, come vi abbiamo riportato con l’articolo pubblicato in quei minuti. Vediamo come stanno andando le cose stamane per chi riscontra anomalie.

Cosa sappiamo sui problemi Libero Mail oggi 2 marzo

Quali sono le informazioni al momento raccolte sui problemi Libero Mail oggi 2 marzo? Il sottoscritto dispone di un account standard e al momento tutto sembra funzionare regolarmente. Possibile che si sia trattato di un disservizio temporaneo. In alternativa, potrebbe riguardare il servizio PEC, come avviene spesso e volentieri con Aruba. Situazione da monitorare con attenzione nei prossimi minuti, dunque, sperando che tutto possa rientrare nel giro di pochi minuti. Di sicuro, la questione appare di difficile lettura questo mercoledì per gli utenti coinvolti.

L’andamento dei problemi Libero Mail può essere monitorato in tempo reale su Down Detector, con il numero di segnalazioni che sta crescendo in questi minuti. Solo in tarda mattinata, comunque, la vicenda sarà più chiara, in quanto come vi accennavo in precedenza il servizio standard sembra funzionare regolarmente. In un contesto di questo tipo, diventa molto importante raccogliere i commenti dei nostri lettori. Fateci sapere in quali modalità si stia palesando il disservizio davanti ai vostri occhi, in modo da inquadrare al meglio la vicenda.

Anche voi riscontrate disservizi e problemi Libero Mail? La piattaforma non funziona? Fatecelo sapere qui di seguito con tutti i dettagli del caso, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali.