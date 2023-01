Non funziona il login Libero Mail e, a questo punto, lo sanno anche i muri che ci siano dei problemi in corso. La situazione, a dirla tutta, inizia a preoccupare diversi utenti, considerando il fatto che siamo al cospetto di un malfunzionamento con rarissimi precedenti. Già, perché se da un lato capita di parlarvi di disservizi con questa piattaforma, allo stesso tempo il più delle volte tendono ad essere risolti ed archiviati nel giro di un’ora. In alcune circostanze, anche nel giro di pochi minuti. Ed era questo l’auspicio che abbiamo condiviso coi nostri lettori nella notte, al momento della pubblicazione del nostro primo report sul tema.

Occorre analizzare alcuni riscontri su login Libero Mail che non funziona giunti direttamente dall’assistenza

In un contesto del genere, come potete facilmente immaginare, diventa estremamente importante valutare i segnali e soprattutto i messaggi che giungono direttamente dall’assistenza. Come si può notare tramite un commento apparso su Facebook in prima mattinata, l’unico segnale ottenuto dallo staff sul login Libero Mail che non funziona è il medesimo che ci appare quando dal sito proviamo ad accedere alla casella di posta elettronica.

Mi riferisco al feedback standardizzato che segue: “Il servizio Libero Mail è temporaneamente non disponibile. Stiamo lavorando per ripristinarlo nel più breve tempo possibile.Ci scusiamo per il disagio e vi invitiamo a riprovare più tardi“. Dunque, allo stato attuale non possiamo sapere quale sia l’origine dei problemi (c’è chi ipotizza che possa trattarsi di un attacco hacker), ma soprattutto le tempistiche necessarie affinché avvenga il ripristino. Tramite app, l’accesso non va a buon fine ed in quel caso non otteniamo alcun messaggio.

Provando a scrivere in chat su Facebook al team, o in alternativa chiamando il numero verde, non si ottengono ulteriori risposte per comprendere qualcosa di più sui problemi per i quali non funziona il login Libero Mail, anche se altre fonti riportano scenari poco incoraggianti ora.

Continua a leggere su optimagazine.com