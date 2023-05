Occorre tenere gli occhi aperti oggi a proposito dei problemi Libero Mail, che a quanto pare si presentano a fasi intermittenti per il pubblico italiano. Come io stesso ho avuto modo di constatare, si tratta di un disservizio diverso rispetto a quello che abbiamo analizzato sul nostro magazine alcune settimane fa, a testimonianza del fatto che i malfunzionamenti con servizi molto popolari nel nostro Paese possano avere natura differente. In attesa di scoprire cosa abbia generato l’attuale situazione, proviamo a scendere maggiormente in dettagli per gli utenti.

Massima attenzione ai problemi Libero Mail intermittenti oggi: il serviso non funziona al 100%

Per farvela breve, parlare di down sarebbe inopportuno stando alle informazioni raccolte fino a questo momento. Capita che una volta effettuato il login sia complicato accedere ad altre sezioni della propria casella di posta elettronica. Io stesso ho dovuto faticare per inviare un messaggio di posta elettronica. E così, se da un lato i numeri di Down Detector non sono tali da giustificare un allarme generale, allo stesso tempo è giusto portare alla vostra attenzione che di tanto in tanto potrebbero presentarsi messaggi di errore. L’auspicio è che i tecnici riescano ad intervenire nel più breve tempo possibile per mettere la parola fine a questa storia.

Ricapitolando, il servizio non funziona al 100%, ma i problemi Libero Mail di oggi devono essere tenuti sotto stretta osservazione, auspicando che non riescano a sfociare in altro. Al momento della pubblicazione del nostro articolo non ci sono altre testimonianze e riscontri utili per rendere più completo il discorso, ma ciò non toglie che si debba prestare attenzione all’evoluzione dei fatti. Soprattutto nel caso in cui abbiate necessità di sfruttare la piattaforma a 360 gradi oggi.

A voi come stanno andando le cose? Notate qualche anomalia ed episodici problemi Libero Mail? Fateci sapere con un commento.

