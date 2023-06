Siamo sempre più vicini ad un evento tanto atteso come la finale Manchester City-Inter, al punto che in tanti ancora oggi si chiedono dove vederla in tv ed in streaming. E così, dopo avervi fornito alcune settimane fa le prime informazioni relative ai biglietti per chi andrà a guardare la sfida in quel di Istanbul, oggi tocca fare un altro step. Se da un lato è stata avviata proprio in questi minuti la vendita dei ticket anche per chi intende godersi la serata a San Siro, grazie ai maxi schermi che verranno collocati all’interno dell’impianto milanese, al contempo non dobbiamo dimenticare coloro che resteranno a casa sabato 10 giugno.

Siamo ad un passo dalla finale Manchester City-Inter: informazioni su dove vederla in tv ed in streaming

Visto che si avvicina la finale Manchester City-Inter, occorre capire dove vederla in tv ed in streaming. In particolare, avremo due possibilità a nostra disposizione, visto che da un lato ci sarà la diretta tv su Canale 5 in chiaro (niente Rai, a differenza di quanto avvenuto la scorsa settimana in occasione della finale di Europa League tra Siviglia e Roma a Budapest), dall’altro, sarà possibile collegarsi a Sky Sport (201, 202, 213 e 251). Una doppia alternativa che amplia il ventaglio di soluzioni anche per coloro che guarderanno la partita sul web.

In particolare, ci sarà la diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, Now TV, Infinity+, grazie alle alternative offerte da Sky e Mediaset con le rispettive piattaforme. Importante evidenziare che non si sarà alcuna copertura tramite Amazon Prime Video, visto che il colosso non ha acquistato i diritti per la finale. Il servizio offerto, infatti, consente di godersi solo una partita selezionata tra quelle che vengono disputate di mercoledì, a seconda del programma previsto dalla massima competizione europea.

Insomma, massima attenzione alla finale Manchester City-Inter e a dove vederla, grazie alle informazioni trapelate oggi.

