L’Inter è la prima finalista della cosiddetta “Coppa dei Campioni“, mentre in queste ore stanno venendo a galla i primi riscontri sui biglietti per la finale di Champions League con la squadra di Inzaghi che dovrà affrontare una tra Manchester City e Real Madrid. La corsa al ticket sarà a dir poco complicata, al punto che in queste ore ci sono alcune informazioni preliminari che dobbiamo necessariamente appuntare per essere pronti allo scenario. Già, perché oltre ad essere un evento a dir poco “selezionato”, i costi totali sono già altissimi.

Focus sui primissimi riscontri relativi ai biglietti per la finale di Champions League con l’Inter ad Istanbul

Altra questione delicata da affrontare per i tifosi, dunque, dopo gli approfondimenti dei giorni scorsi in vista della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Match in programma tra una settimana esatta, ma che in caso di qualificazione della Roma in finale di Europa League potrebbe slittare di qualche giorno (i giallorossi potrebbero chiedere di anticipare al venerdì la sfida proprio coi viola). Insomma, c’è tanta carne a cuocere in questa fase, con alcune informazioni preliminari utili per chi sta già monitorando i biglietti per la finale di Champions League.

Andiamo con ordine, perché i biglietti per la finale di Champions League con l’Inter saranno 20.000 in tutto. Parliamo ovviamente di quelli concessi al club nerazzurro, oltrei ai 20.000 per l’altra finalista. La quota restante è neutra e a quanto pare risulta già assegnata dall’UEFA tramite estrazioni varie e sponsor. Insomma, sarà molto complicato ottenere i ticket extra, mentre il club nerazzurro darà come sempre priorità agli abbonati e, in caso di biglietti residui, agli Inter Club. I voli per Istanbul, inoltre, richiedono già un esborso pari a circa 1.000 euro.

Insomma, si preannunciano giorni caldi per la gestione dei biglietti per la finale di Champions League con l’Inter protagonista.

Continua a leggere su optimagazine.com