Com’era prevedibile, l’uscita di The Mandalorian 4 verrà ritardata. Lo sciopero degli sceneggiatori negli Stati Uniti sta mettendo a rischio molte produzioni di serie televisive, che rischiano di slittare a data da destinarsi.

O, nel peggiore dei casi, di non vedere mai più la luce.

Divere serie HBO sono ferme. Altre, come Gli Anelli del Potere 2, possono proseguire la produzione ma senza gli showrunners. Negli USA c’è un vero e proprio caos, ed è impossibile sapere quale sarà il destino di moltissimi show televisivi.

Anche The Mandalorian 4, le cui riprese dovevano partire a breve, subirà lo stesso destino. Stando a una nota di produzione di Production Weekly, il primo ciak della quarta stagione dovrebbe essere battuto a novembre. Se così fosse, le riprese non subirebbero un ritardo troppo drastico, dato che sarebbero comunque partite nel mese di settembre.

Al contrario, se lo sciopero degli sceneggiatori dovesse proseguire ancora, The Mandalorian 4 slitterebbe addirittura all’inizio del 2024. Non è un problema di copioni, dato che gli episodi sono stati quasi tutti scritti e completati.

Il ritardo nelle riprese di The Mandalorian rappresenta una grossa vittoria per la WGA, l’associazione degli sceneggiatori che ha avviato lo sciopero. Infatti la serie tv appartiene alla Lucasfilm, il cui nome è legato all’universo di Star Wars. The Mandalorian è distribuito in esclusiva su Disney+, il colosso della casa di Topolino, che è uno dei più grandi successi della piattaforma a livello globale. Ogni piccolo ritardo andrebbe quindi a incidere in maniera drastica sui costi di produzione.

Se lo sciopero non accenna a placarsi per l’estate, la Disney può sempre optare per l’avvio delle riprese senza la produzione, come sta attualmente facendo Gli Anelli del Potere 2 di Prime Video.

Continua a leggere su optimagazine.com.