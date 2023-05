Le riprese de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 proseguiranno nonostante ci sia lo sciopero degli sceneggiatori negli Stati Uniti. Mentre molto serie tv giacciono nel limbo, la seconda stagione dello show di Prime Video non subirà alcun intoppo.

Ad annunciarlo è Variety, che conferma che le riprese continueranno almeno per tutto maggio nel Regno Unito, e si concluderanno alla fine del mese. C’è tuttavia una piccola cosa da tenere in considerazione. Infatti, stando a quanto si apprende, gli showrunners JD Payne e Patrick McKay non sono autorizzati a partecipare a qualunque attività inerente la scrittura, tenendoli effettivamente fuori dal set.

Lo sciopero degli sceneggiatori è indetto dal sindacato della Writer’s Guild of America e doveva essere programmato già per metà aprile, quando è stato votato quasi all’unanimità in tal senso. La WGA ha organizzato non solo il blocco del lavoro creativo dell’intero settore di scrittura, dei veri set-in davanti alle sedi di Amazon, Netflix, Disney, Warner Bros, e di tutti gli altri grandi studios.

Con le loro proteste, gli sceneggiatori chiedono modifiche rigorose ai loro contratti di lavoro, a cominciare dagli stipendi, che sono stati tagliati. Il sindacato sta inoltre protestando contro l’intento degli studios di non utilizzare l’intelligenza artificiale in questioni che riguardano la scrittura per il cinema, la tv e lo streaming.

Lo sciopero della WGA è diventato ufficiale il 2 maggio dopo il fallimento dei negoziati con le major. Ciò comporterà un clima di grande incertezza per quanto riguarda lo sviluppo di molte serie tv o film che sono attualmente in produzione.

Gli Anelli del Potere 2 rischia di slittare ancora – al momento la messa in onda è prevista per il 2024 – e non è l’unica serie tv a rischio. La lista è piuttosto lunga e include: Stranger Things, Daredevil e la sesta stagione di Cobra Kai.

