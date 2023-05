Continuano gli approfondimenti del nostro magazine relativi all’interfaccia One UI 6.0 e l’aggiornamento Android 14 sui Samsung Galaxy. Dopo aver riportato la lista dei device che quasi certamente non effettueranno il prossimo passaggio software, è giusto concentrarsi sui device che (al contrario) beneficeranno per primi del rilascio e sul quando la distribuzione potrebbe iniziare a concretizzarsi.

Non ci sono particolari dubbi sul fatto che l’anteprima assoluto della One UI 6.0 ma anche di Android 14 arriverà in prima battuta sui Samsung Galaxy S23, lanciati lo scorso febbraio. In quanto top di gamma, proprio i modelli standard, Plus e Ultra restano in prima fila per la prossima esperienza solo. Non saranno tuttavia gli unici a beneficiare delle novità in una fase iniziale. Anche i dispositivi Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5, in arrivo quasi sicuramente a fine luglio, non dovrebbero mancare l’appuntamento in contemporanea, o quasi, con il loro lancio. Solo in un secondo momento, lo stesso plus toccherò a dispositivi più datati della serie S e tra i foldable.

Proprio in relazione a quanto appena detto soprattutto per i dispositivi pieghevoli e anche sulla base di strategie software pregresse del produttore, è possibile ragionare sul quando i primi Samsung Galaxy riceveranno (ameno in beta) la One UI 6.0 che si accompagna ad Android 14. Di solito, i primi firmware sperimentali dei grossi update annuali sono stati sempre distribuiti nel mese di agosto. L’appuntamento potrebbe essere anticipato di poco, almeno per quest’anno. Per fine luglio è previsto l’evento Unpacked nel quale saranno lanciati i nuovi Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5. Quale momento migliore per annunciare il via al testing dell’OS e dell’interfaccia sui dispositivi di punta del momento (compreso il Samsung Galaxy S23). La fase di sperimentazione poi durerebbe svariate settimane ma, non più tardi di ottobre e al massimo i primi di novembre, sfocerebbe nel rilascio definitivo dei firmware di rilievo. Scopriremo ben presto se questa tabella di marcia sarà rispettata.

Continua a leggere su optimagazine.com