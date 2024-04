Giorni caldi per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy. L’aggiornamento Play System di aprile 2024 di Google è ora disponibile per i dispositivi Samsung Galaxy, inclusa la linea di punta Galaxy S24 . Quest’ultimo, come ricorderete, è arrivato un po’ in ritardo nel ricevere l’ aggiornamento del sistema Google Play di gennaio 2024 un paio di mesi fa, ma ora sembra essere di nuovo in linea con il programma. Google ha iniziato a lanciare l’aggiornamento Play System di aprile 2024 pochi giorni fa, il 17 aprile. Ora puoi scaricarlo sul tuo telefono Samsung Galaxy aprendo l’app Impostazioni, accedendo a “Informazioni sul telefono”, toccando “Informazioni sul software”, seguito da “Aggiornamento del sistema Google Play.”

Sarà necessario a questo punto attendere che il telefono finisca di verificare se è disponibile per il download un nuovo aggiornamento del sistema di riproduzione. Supponendo che il nuovo pacchetto software si sia agganciato telefono, lo installerà e si riavvierà. Una volta terminato, dovresti accedere nuovamente al menu di aggiornamento di Play System e ricontrollare se tutto è aggiornato, vedendo come gli utenti di telefoni Galaxy a volte hanno ricevuto aggiornamenti “falsi” di Play System in loop a causa di un bug.

Cosa cambia per i Samsung Galaxy che stanno ricevondo un altro aggiornamento del sistema Google Play

Non solo novità sul fronte assistenza, dunque, come osservato nei giorni scorsi. Il telefono ora esegue l’aggiornamento Play System di aprile 2024, come mostrato nello screenshot qui sopra.Per quanto riguarda le nuove funzionalità apportate da questo aggiornamento, il registro delle modifiche di Google è un po’ scarno. Menziona solo una modifica per l’app Google Phone, sostenendo che “Con questa nuova funzionalità, sarai in grado di connetterti con i tuoi contatti immediatamente dopo aver configurato il tuo nuovo telefono”.

Ancora, sembra che anche un aggiornamento del servizio Play dell’aprile 2024 sia arrivato sui dispositivi Wear OS. Il registro delle modifiche afferma che gli utenti supervisionati ora potranno utilizzare una nuova dashboard per visualizzare le impostazioni del controllo genitori.