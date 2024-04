Occorre fare molta attenzione, in queste ore, tra coloro che dispongono di un Samsung Galaxy che in queste settimane ha ricevuto l’aggiornamento con One UI 6.1. Un problema relativo alla recente interfaccia rilasciata dal colosso coreano, più in particolare, riguarda la funzionalità Cartella protetta. Secondo le informazioni raccolte oggi, verrà risolto con un prossimo aggiornamento. Sui dispositivi aggiornati a One UI 6.1, alcuni utenti si sono lamentati di non poter più eliminare il proprio profilo di cartella protetta.

Occhio alla funzionalità Cartella protetta per i Samsung Galaxy con One UI 6.1: aggiornamento in arrivo

Altra questione da affrontare in fretta, dunque, dopo le anticipazioni che vi abbiamo fornito nei giorni scorsi già proiettate verso One UI 6.1 per il pubblico. Per chi non lo sapesse, la cartella protetta è uno spazio privato in cui puoi salvare contenuti multimediali e file che non vuoi che nessuno veda. Dopo aver configurato la cartella, è possibile attivarla e disattivarla dal menu del pannello rapido e può anche essere eliminata se decidi di non volerla più utilizzare.

Tuttavia, su One UI 6.1, l’opzione di eliminazione non funziona per alcuni utenti. Questo bug è causato da una politica di sicurezza di Google che Samsung ha implementato nell’ultima versione di One UI. Samsung sembra suggerire che un aggiornamento dell’app Secure Folder che risolve il bug sia già disponibile sul Galaxy Store , anche se in realtà non è così.

In ogni caso, Samsung ha riconosciuto ufficialmente il problema, quindi una soluzione dovrebbe arrivare presto. Fino ad allora, è possibile semplicemente tenere disattivata la cartella protetta utilizzando l’interruttore rapido del pannello o, se non si può attendere la correzione del bug, è possibile eliminare manualmente tutti i dati archiviati nella cartella protetta per il momento. Insomma, occorre pazienza per risolvere questo problema dei Samsung Galaxy.