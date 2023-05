C’è una lista abbastanza corposa di Samsung Galaxy di rilievo che resteranno a secco dell’interfaccia One UI 6.0 e naturalmente dell’aggiornamento Android 14. Per quanto l’elenco commentato in questo articolo non sia ufficiale, gli smartphone che lo compongono hanno davvero poche chance di ricevere un nuovo importante update.

Samsung ha recentemente modificato la sua strategia relativa agli update software, garantendo ai suoi dispositivi non più solo due anni di adeguamenti ma ben tre. Proprio sulla base di questa regola, tanti telefoni pure molto diffusi non andranno oltre Android 13 e di certo i possessori ne resteranno alquanto delusi. Non potranno quasi certamente ottenere novità software di rilievo i Galaxy S10 Lite, i Galaxy S20 FE, i Galaxy S20, i Galaxy S20+ e i Galaxy S20 Ultra.

Altri smartphone illustri e molto diffusi non avranno altro major update all’orizzonte e nell’elenco ufficioso ci sono di certo i Samsung Galaxy Note 10 Lite, i

Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy Z Flip (LTE/5G) e Galaxy Z Fold 2. Altri telefoni che non vedranno più importanti novità appartengono anche alla serie A. In particolare, i device non raggiunti dai prossimi rilasci dovrebbero essere i Galaxy A22 (LTE/5G), i Galaxy A32 (LTE/5G), i Galaxy A51, i Galaxy A71, i Galaxy A8. Nulla da fare, infine, neanche per specifici tablet e dunque per il Galaxy Tab A7 Lite, il Tab S6 Lite (2020), il Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+.

Naturalmente tutti i dispositivi proposti in questo elenco, pur non ricevendo l’aggiornamento Android 14 e la One UI 6.0, riceveranno le patch di sicurezza mensili ancora per svariato tempo e sempre secondo i piani del produttore. I dispositivi continueranno dunque ad essere sempre protetti e non incorrere nei pericoli rappresentati da qualche vulnerabilità di troppo.

