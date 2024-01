I problemi One UI 6.0 di schermo giallo non sono da sottovalutare. Una gran mole di dispositivi Samsung Galaxy ha ricevuto l’aggiornamento dell’interfaccia software e ci sono tante testimonianze di utenti colpiti dall’anomalia del display dall’inconsueta nuance giallognola nelle ultime settimane. Vale la pena dunque procedere ad un approfondimento sulla questione.

Della strana situazione, intanto, è al corrente Samsung che ha già confermato la natura software del problema. Dunque ha anche promesso una patch correttiva nel giro di pochissimo tempo, di certo durante questo mese di gennaio. Nel frattempo però, una serie di utenti hanno testato delle soluzioni momentanee all’errore e la procedura esatta da seguire per non avere più lo schermo giallo sul proprio smartphone è riportata anche su siti di settore come SamMobile.

Per superare subito i problemi One UI 6 di schermo giallo dovrebbe bastare seguire tutti i seguenti passaggi:

installare l’app Nova Launcher; impostarla come avvio predefinito sul dispositivo tramite il percorso Impostazioni » App » Scegli app predefinite » App Home » Nova; verificare che l’app Nova Launcher sia attiva sul dispositivo. dalla Home e con uno swipe verso l’alto, visualizzare i widget associati a Nova Lancher; tenere premuto su “Attività” e rilasciare la relativa icona in uno spazio vuoto sulla Home: cercare le relative “Impostazioni“ della schermata; individuare l’attività “.Settings$NightDisplaySuggestionActivity“, all’interno della voce “Night Light“, e premerla; scegliere la nuova icona a forma di luna comparsa sulla Home e disabilitare il toggle “Use Night Light“, infine per “Schedule” selezionare “None“.

La procedura indicata non è certo immediata ma almeno riuscirà a risolvere i problemi One UI 6.0 di schermo giallo, in attesa che gli sviluppatori Samsung vi pongano rimedio con un aggiornamento apposito. Qualcuno dei nostri lettori si è imbattuto forse nella stessa anomalia? Ha risolto con la procedura indicata?

