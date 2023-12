Con un certo anticipo rispetto a quanto ipotizzato, il Samsung galaxy M33 ha cominciato a ricevere l’aggiornamento Ona Ui 6.0 che si accompagna anche alla nuova versione del sistema operativo Android 14. I possessori del telefono sono in procinto di scartare un gran bel regalo sotto l’albero di Natale ma in anteprima, e la cosa di certo sarà molto gradita.

In questa primissima parte del mese di dicembre, è toccato ai Samsung Galaxy A33 ricevere l’aggiornamento One Ui 6.0 e Android 14. Per il fratello della serie minore M, ci si sarebbe aspettati dei tempi più lunghi. Per fortuna, Samsung ci ha stupiti in senso positivo con un supporto software dedicato al telefono davvero notevole. Si tratta del secondo grosso update dell’OS Google per l’esemplare lanciato con Android 12 e addirittura del terzo rilascio importante per l’interfaccia personalizzata One UI. In effetti, il telefono era stato presentato con a bordo la One UI 4.1 e successivamente è stato aggiornato alla One UI 5.0, One UI 5.1 e infine ora anche alla One UI 6.0.

Per l’inizio della distribuzione dell’importante aggiornamento si è partiti, proprio in queste ore, dalla Russia e dall’Ucraina. Il pacchetto è stato siglato come il DWK6 e include la patch di sicurezza di novembre 2023 (per quella di dicembre bisognerà invece aspettare). Non abbiamo notizie dello stesso rilascio anche in Italia ma la disponibilità non dovrebbe ritardare poi così tanto. Questione solo di qualche ora, magari di qualche giorno e il rilascio dovrebbe partire anche entro i nostri confini, considerando pure la grossa diffusione dell’esemplare.

Samsung sta concludendo il 2023 accelerando la distribuzione della sua One Ui 6.0 sul maggior numero di telefoni possibili, non più solo quelli di fascia alta e media, ma oramai anche sugli economicissimi entry level della serie Galaxy M.

