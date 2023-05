Cresce l’attesa nei confronti di un evento molto atteso, come Amazon Prime Day 2023, un appuntamento che forse non avrà il medesimo seguito del Black Friday, ma che al contempo riesce spesso e volentieri a presentarci occasioni particolarmente interessanti. Si trattai di un weekend di offerte, di solito in programma in esate, al punto che in queste ore stanno prendendo piede ulteriori ipotesi sulle date di lancio. E così, dopo il punto della situazione che abbiamo portato alla vostra attenzione un paio di giorni fa sul nostro magazine, è importante capire come stiano evolvendo i discorsi.

Quando ci sarà il lancio di Amazon Prime Day 2023 in Italia: le ultime indiscrezioni sull’appuntamento

Se vi state ponendo domande sul lancio di Amazon Prime Day 2023, al momento possiamo ragionare solo su alcune alcune ipotesi. Quando ci sarà in Italia? Gli ultimi due appuntamenti, prima del break del 2020 dovuto al Covid e dalla difficoltà che avrebbe creato un’ondata di spedizioni ai corrieri, già sotto stress in quel periodo storico molto delicato, ci consegnano un quadro abbastanza chiara. Le offerte in questione, infatti, dovrebbero arrivare o nello scorcio finale di giugno, o poco prima di metà luglio.

In particolare, lo storico ci riporta il fine settimana compreso tra il 12 ed il 13 luglio 2022, ma l’anno prima abbiamo apprezzato Amazon Prime Day tra il 21 ed il 22 giugno 2021. Difficile pensare che la scelta possa ricadere su un periodo differente nel 2023, anche se ad oggi è opportuno ribadire che non ci siano comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda. Il quadro dovrebbe essere più chiaro nel giro di un paio di settimane, come sempre accade in circostanze simili.

Vi terremo aggiornati appena si avranno maggori certezze su Amazon Prime Day 2023 e sulla data di lancio qui in Italia.