Mancano solo 3 giorni al via ufficiale alle offerte Amazon Prime Day 2021 di scena sia lunedì 21 che martedì 21 giugno. Eppure alcune promozioni molto interessanti sono già a disposizione di chi vorrà approfittarne, in particolar modo per quanto riguarda i prodotti a marchio del colosso dell’e-commerce. Ce ne sono ben 3 che vale la pena mettere in vetrina in questo ultimi venerdì pre-sconti riservato, va ricordato, solo ai clienti con un abbonamento Prime.

La prima delle proposte anticipate dell’edizione Prime Day di quest’anno ha come protagonista il videocitofono Ring Video Doorbell Wired. Il design elegante e sottile della soluzione si accompagna ad una buona dotazione hardware del prodotto con risoluzione HD a 1080p, naturalmente comunicazione bidirezionale e rilevazione di movimento avanzata. Viene garantita la connettività standard da 2,4 GHz : all’arrivo di un ospite che suona il campanello o anche solo quando i sensori si attivano si riceve una notifica istantanea sul telefono, oppure un dispositivo Alexa o Ring Chime associato. Il dispositivo costa quasi la metà ossia 45 euro e non più 94 euro, con disponibilità immediata.

Offerta Ti presentiamo Ring Video Doorbell Wired + Chime di Amazon | Video in... Vedi, ascolta e parla con i tuoi visitatori ovunque ti trovi e ricevi...

Videocitofono con alimentazione via cavo, video in HD a 1080p con...

Tra le offerte Amazon Prima Day 2021 già a disposizione c’è anche quella per il router/extender mesh Wi-Fi Amazon Eero. Il prodotto è utile per potenziale il segnale del modem di casa fino ad una superfice di 140 mq, insomma un valido aiuto per le connessioni in molteplici casi. Il suo costo attuale è di 64 euro, con un risparmio pure considerevole rispetto ai 99 euro di listino.

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero Router autonomo veloce - Il router Wi-Fi mesh eero si collega al tuo...

Massima flessibilità - Aumenta la portata del tuo sistema in...

Per concludere questa prima carrellata di offerte Amazon Prime Day imperdibili c’è anche quella dedicata alla videocamera di sorveglianza Blink Outdoor. Il dispositivo è senza fili con risoluzione in HD e vista la sua collocazione esterna è resistente alle intemperie e ha pure una batteria con autonomia di 2 anni. Il suo costo attuale è di 64,99 euro anziché 119 euro.