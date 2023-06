C’erano ancora dei nodi da sciogliere per quanto riguarda l’arrivo del Prime Day 2023 di Amazon qui in Italia, considerando il fatto che lo store non si era ancora mosso ufficialmente sotto questo punto di vista. Nel dettaglio, dopo il punto della situazione condiviso alcune settimane fa, ora abbiamo finalmente maggiori certezze per il pubblico. Non un annuncio ufficiale, ma un messaggio implicito che tanto implicito non è, se pensiamo al fatto cheall’interno dello store sia apparsi un banner con un chiaro riferimento temporale sotto questo punto di vista. Vediamo come stanno le cose.

Cosa sappiamo sull’arrivo del Prime Day 2023 di Amazon: ulteriori dettagli sulle date giuste in Italia a luglio

Senza troppi giri di parole, quali sono le certezze dalle quali possiamo partire oggi in merito all’arrivo del Prime Day 2023 di Amazon? Secondo quanto appreso nel corso delle ultime ore, sembrerebbe che le date scelte anche per l’Italia a luglio siano comprese tra il giorno 11 ed il 12. Dunque, nel cuore della settimana, come vuole la tradizione e differenziando l’appuntamento rispetto alle scelte strategiche del Black Friday. Quest’ultimo, infatti, si materializza sempre durante il fine settimana successivo all’ultimo giovedì di novembre. Con ogni probabilità, sarà così anche nel 2023.

Attenzione, però, perché le anticipazioni interessanti per il pubblico italiano non si fermano qui oggi. A quanto pare, infatti, ci saranno altre offerte che andranno ad anticipare l’arrivo del Prime Day 2023 di Amazon qui nel nostro Paese. Lo stesso banner citato in precedenza, infatti, ci dice che dal 1° luglio fino al giorno 10 ci sarà un ricco antipasto per tutti coloro che sono alla costante ricerca di occasioni all’interno di questo market. Insomma, occorre pazientare per capire quale sarà l’entità delle promozioni.

Quantomeno, da oggi sappiamo qualcosa di più sull’arrivo del Prime Day 2023 di Amazon in Italia.

Continua a leggere su optimagazine.com