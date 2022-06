In tanti in questo periodo si chiedono quando ci sarà effettivamente un evento atteso come Amazon Prime Day 2022. Dopo un biennio caratterizzato fortemente dalla pandemia, durante il quale l’appuntamento per svariate ragioni (dai tempi di consegna più incerti, ad altre priorità per pubblico e store) non si è guadagnato uno spazio apprezzabile in Italia e all’estero, bisogna guardare avanti una volta per tutte. La netta sensazione è che le promozioni di quest’anno, con un clima generale più sereno dal punto di vista dell’emergenza sanitaria, possano fare decisamente meglio.

Tutti i dettagli su quando ci sarà Amazon Prime Day 2022: praticamente ufficiali le date

Dopo i riscontri di aprile, dunque, tocca tornare sul tema. Dunque, quando ci sarà Amazon Prime Day 2022? Le ultime informazioni, praticamente ufficiali, ci dicono che le offerte scatteranno in via ufficiale alle 00:01 di martedì 12 luglio, per poi trascinarsi fino alle 23:59 di mercoledì 13 luglio. In pratica, 48 ore consecutive di occasioni che si susseguiranno all’interno dello store, questa volta con la certezza di ricevere il prodotto acquistato nel giro di poche ore. Del resto, il nome stesso dell’evento ci rimanda al servizio che garantisce proprio un plus di questo tipo.

Tendenzialmente, le offerte di Amazon Prime Day 2022 non saranno all’altezza del Black Friday, che solitamente ci riserva le occasioni più allettanti di tutto l’anno, ma è chiaro che per le ragioni riportate in precedenza quest’anno ci si attende qualcosa di più. Importante conoscere le date, in modo da valutare con attenzione nuovi acquisti in questa fase. Non è detto che il prodotto per noi interessante finirà in qualche sottocosto, ma ora tutti hanno un elemento di valutazione in più rispetto a quanto avvenuto in passato.

Cosa ne pensate delle prime notizie ufficiali di Amazon Prime Day 2022? Fateci sapere con un commento qui di seguito.