Qual è la data esatta del Prime Day 2021 e sono già note le principali offerte che caratterizzeranno lo speciale appuntamento? Da oggi 2 giugno ne sappiamo decisamente di più in merito alla prossima occasione di sconti messa a disposizione da Amazon per iniziare a scaldare i motori e prepararsi al fatidico momento.

La data esatta del Prime Day 2021

Il Prime Day 2021 si terrà su Amazon il prossimo 21 giugno, ovvero nel primo giorno di primavera. Sarebbe sbagliato tuttavia credere che sconti e promozioni siano riservate solo alla specifica giornata. In effetti, varrà la pena restare vigili fin da adesso visto che lo store non mancherà di proporre di volta in volta particolari occasioni di risparmio per i suoi prodotti in vendita ma anche per il suo immenso eco-sistema di servizi.

Tutte le occasioni dell’Amazon Prime Day 2021 saranno naturalmente riservate a chi ha un abbonamento Prime, dunque coloro che usufruiscono già di consegne illimitate in un giorno lavorativo, insieme ad altri servizi come Amazon Music o Prime Video. Naturalmente chiunque vorrà farlo potrà iscriversi al servizio con un paio di semplici passaggi.

Dove trovare le prime offerte Amazon Prime Day 2021

Amazon ha già pubblicato una sezione specifica sul suo sito dedicata proprio al Prime Day 2021. Questa è raggiungibile al seguente indirizzo. Già è possibile visionare alcuni dettagli sulle prossime promozioni come lo speciale sconto del 15% sulle consegne periodiche, particolari ribassi per Audible come per i dispositivi Alexa e ancora e ancora il 25% di sconto per Amazon Business. La pagina già indicata si riempirà di certo di numerosi dettagli nel corso dei prossimi giorni, meglio tornare a visionarla spesso, attivare le notifiche per le offerte lampo dello Store e chiedere anche periodicamente all’assistente Alexa di segnalare quali sconti sono attivi per noi. Di qui a tre settimane e forse ancora oltre fino alla fine del mese di giugno le promozioni saranno copiose.