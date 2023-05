Quando ci sarà il Prime Day 2023 Amazon? L’appuntamento con lo shopping del noto colosso dell’e-commerce è fissato per l’inizio della prossima estate. Non sono ancora a disposizione le date esatte in cui gli abbonati Prime dovrebbero poter fare dei grandi affari ma è giusto sottolineare quale potrebbe essere l’appuntamento da segnare in calendario anche per i nostri lettori.

Il prossimo Amazon Prime Day si terrà molto probabilmente nel mese di luglio, così come successo anche nel corso dell’edizione 2022. In quel caso, i giorni prescelti erano stati quelli del 12 e 13 luglio, ossia nelle giornate di martedì e mercoledì. Non è ancora ufficiale, ma non dovrebbero esserci particolari dubbi pure sull’edizione di quest’anno per le vendite con sconti speciali. Dunque è molto probabile che si proceda all’iniziativa commerciale nella settimana che va dal 10 al 14 luglio prossimi (magari concentrando i ribassi sempre nelle giornate di martedì e mercoledì).

Mancherebbero dunque circa 2 mesi al prossimo Amazon Prime Day. Gli sconti, come sempre, investiranno ogni categoria merceologica e saranno sempre dedicati esclusivamente a coloro che posseggono un abbonamento Prime, ossia coloro che hanno diritto alla spedizione gratuita di milioni di prodotti in un giorno lavorativo e molti altri servizi come Prime Video e Prime Music.

Nel corso delle prossime settimane che ci separano dal Prime Day di quest’anno, potrebbe essere la stessa Amazon a chiarire la sua strategia di vendita per i due giorni di shopping esclusivo che verranno. Magari, potrebbero essere messe in campo iniziative speciali per prodotti e servizi a nome dell’e-commerce e lo stesso abbonamento Prime potrebbe essere offerto a condizioni particolarmente agevolate. Di certo, chi punta a fare grandi affari in occasione delle promozioni estive, farò bene a tenere sempre sotto osservazioni i canali ufficiali Amazon, scaricandone anche l’app ufficiale.

Continua a leggere su optimagazine.com