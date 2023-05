Quella delle risse tra Noel Gallagher e Liam sono una costante sin dai tempi degli Oasis. I due fratelli-coltelli, infatti, mal si sopportavano sin dagli esordi e per questo la fine della band è arrivata dopo l’ennesima scazzottata durante la quale volarono pugni, chitarre e insulti. Nei fatti, Liam è sempre quello più motivato a rimettere insieme la “Big O”, ma Noel risponde sempre picche.

Se da una parte Liam si è offerto di pagare da bere per una reunion, dall’altra ama punzecchiare spesso il fratello. Nel 2019, quando venne fuori che Noel Gallagher sarebbe partito in tour con gli Smashing Pumpkins, l’ex frontman degli Oasis scherzò: “Zucche e patate, serve altro?”, riferendosi all’appellativo “potato” sempre usato per indicare il fratello. Sempre nel 2019 Liam aveva annunciato il nuovo EP dei suoi High Flying Birds e Liam Gallagher si era lasciato andare in un lapidario “f**k off”.

Dal canto di Noel, ogni tentativo di Liam di rimettere in piedi gli Oasis è “un chiodo nella bara“ della band proprio per colpa dei suoi tweet, e se Liam spera ancora in un ritorno sul palco e in studio “è più imbecille di quanto sembri”. Sempre nel 2019, Noel riferì che una reunion degli Oasis sarebbe stata “artisticamente impossibile”, e certamente Liam Gallagher non rimase in silenzio ricordando quella volta in cui il fratello lanciò tonnellate di odio contro i Blur di Damon Albarn.

Ad oggi, niente di nuovo all’orizzonte. La possibilità di un reunion della band è ferma con le quattro frecce mentre i fratelli Gallagher continuano a disprezzarsi, anche se Noel sostiene di essere in attesa di una telefonata del fratello per decidere il da farsi. Il 2023 sarà l’anno giusto? Lo scaricabarile è inarrestabile, e Twitter è il primo testimone.

FUCK OFF — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 2, 2019