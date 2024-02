Non ci si aspettava, forse, che un giorno l’opinione di Liam Gallagher su Noel prendesse un’altra deriva. I due ex Oasis sono ancora belligeranti, ma l’ex frontman sembra ora tentare la strada dell’affetto per convincere il fratello a rimettere in piedi la band.

Cos’ha detto Liam Gallagher su Noel

In un’intervista rilasciata per The Sunday Times insieme a John Squire, suo partner in crime nella nuova avventura discografica, Liam Gallagher è ritornato sulla reunion degli Oasis.

Liam ha detto: “Amo mio fratello, amo la mia famiglia e tutta quella me**a degli Oasis, non ce n’era bisogno, capisci cosa intendo?”. A Liam va riconosciuta una sostanziale differenza, rispetto al fratello Noel: fu quest’ultimo, in effetti, a determinare lo scioglimento della band ed è sempre stato Noel a respingere ogni tentativo da parte del fratello.

Liam, in alcuni momenti, è stato spesso severo nel giudicare il congiunto, ma sono anche noti i suoi ripetuti tentativi di trovare una strada verso la conciliazione. Per questo, ricordando quel tragico giorno in cui gli Oasis arrivarono al capolinea, Liam dice: “Forse qualcuno può diventare un po’ nervoso durante il tour. Forse qualcuno beve un po’ troppo. Ma non dovevamo dividerci per questo”. La settimana scorsa Liam ha riferito di aver offerto soldi e benefit al fratello per averlo sul palco in occasione del tour dedicato al trentennale di Definitely Maybe, ma con esito negativo.

Liam Gallagher a Milano con John Squire nel 2024

Nel frattempo, il 2024 sarà l’anno in cui Liam Gallagher e John Squire passeranno per Milano con l’unica data italiana del tour. Il concerto si terrà al Fabrique il 6 aprile, mentre il joint album dei due artisti sarà fuori il 1° marzo 2024.

Vedremo mai gli Oasis di nuovo insieme? Dipende da Noel Gallagher, a detta di Liam che non perde mai la speranza.

