Raise Your Hands è il nuovo singolo di Liam Gallagher estratto dal joint album che vede l’ex Oasis al fianco del chitarrista degli Stone Roses, John Squire. Il duo ha appena lanciato il video ufficiale.

Il nuovo singolo di Liam Gallagher con John Squire è il terzo estratto da Liam Gallagher John Squire, il disco in cui i due artisti hanno unito le forze per mettere al mondo “il migliore album dopo Revolver”, aveva detto l’ex Oasis riferendosi al capolavoro dei Beatles datato 1966.

In effetti, il beat e il brit pop in Raise Your Hands sono ben presenti: Liam Gallagher mutua lo stile da John Lennon e lo stesso si può dire per l’arrangiamento del brano, degno di essere affiancato alla sfumatura più rock’n’roll dei Fab Four e della carriera solista della voce di Imagine. Il joint album è uscito il 1° marzo.

A proposito del progetto, John Squire ha dichiarato: “Avevo la sensazione che avremmo suonato bene insieme ma non ero preparato al fatto che fosse un’accoppiata così buona“.

Recentemente Liam Gallagher è tornato sulla reunion degli Oasis in un’intervista rilasciata al Sunday Morning Times, con una dichiarazione che ha spiazzato tutti: “Amo mio fratello“, ricordando la grande delusione che si porta appresso da quando Noel Gallagher, dopo una lite, chiuse definitivamente il progetto.

Il 28 agosto 2009, a pochi minuti della salita degli Oasis sul palco del Rock En Sein di Parigi, tra i due fratelli scoppiò l’ennesima lite che quella volta degenerò con pugni, chitarre e altri oggetti volanti. Noel salì sulla sua auto e se ne andò e agli organizzatori spettò il difficile compito di comunicare il fattaccio ai 30 mila spettatori: “Gli Oasis non esistono più. Stasera non suoneranno e il resto del tour europeo è annullato“.

Continua a leggere su optimagazine.com

If you’re running out of time

If you’re not sure which way to go

If the pieces don’t seem to fit

If nothing ever goes the way you planned

Raise your hands, I can see you

We’re alive, raise your hands

If your love life’s in tatters

If your dice don’t wanna roll

If revenge is all that really matters

If you’re sinking in the sand

Raise your hands, I can see you

We’re alive, raise your hands

I can see you, we’re alive

Raise your hands

I can see you

We’re alive, raise your hands

I can feel you

We’re alive, raise your hands

I can hear you

We’re alive, raise your hands

I can teach you

We’re alive, raise your hands

We’re alive