Ci sono ancora dubbi a proposito dell’uscita degli anticipi e posticipi di Serie A per la 38esima giornata, visto che in tanti oggi 27 maggio si chiedono ancora quando escono. La Lega sta aspettando l’evolversi di alcune situazioni per determinare la contemporaneità di determinate partite, senza dimenticare l’evoluzione di due casi spinosi.

Chiarimenti in merito all’uscita degli anticipi e posticipi di Serie A per la 38esima giornata: anticipazioni su quando escono

Il primo riguarda il Napoli, considerando il fatto che il presidente De Laurentiis la scorsa settimana ha premesso che la festa scudetto avrebbe comportato forse un orario insolito per la sfida contro la Sampdoria. Possibile, infatti, che i neo campioni d’Italia affrontino i ragazzi di Stankovic domenica alle 19, per poi dare il via alla festa per la celebrazione del terzo tricolore. Fino a pochi giorni fa, poi, c’era grande incertezza anche sulla situazione della Juventus, in termini di giustizia sportiva.

Non è un caso che in tanti pensavano che gli anticipi e posticipi di Serie A per la 38esima giornata potessero essere già ufficializzati da giorni, in relazione a quanto vi abbiamo riportato la scorsa settimana con un articolo focalizzato sul weekend di calcio che ci apprestiamo a vivere. Per i motivi appena esposti, ciò non è stato possibile. C’è poi la necessità di osservare l’andamento della penultima giornata di campionato, in modo da comprendere quali squadre avranno i medesimi obiettivi in vista dell’ultimo turno di Serie A.

Dunque, occhio agli incroci tra salvezza e piazzamento utile per la partecipazione alle prossime coppe europee. Saranno proprio i fattori appena elencati a determinare non più tardi di lunedì 29 maggio quali saranno gli anticipi e posticipi di Serie A per la 38esima giornata. Almeno ora sappiamo quando escono giorni ed orari delle partite in questione.

