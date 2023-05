In tanti in queste ore si stanno chiedendo quando escono anticipi e posticipi di Serie A per la giornata 37 e 38, considerando il fatto che tra dieci giorni potrebbe esserci un turno di campionato portatore di tanti verdetti per il torneo. Assegnato lo scudetto, lo sguardo di tutti è rivolto ai posti che verranno conquistati per le tre coppe europee, senza dimenticare la lotta salvezza. Già, perché l’intreccio che vede al momento coinvolte squadre come Lecce, Spezia e Verona ha assunto contorni assolutamente inattesi fino a poche settimane fa. Vediamo cosa sia lecito aspettarsi dagli organismi preposti nei prossimi giorni.

Cosa sappiamo su quando escono anticipi e posticipi di Serie A per la giornata 37 e 38

In passato questioni simili le abbiamo affrontate già in passato, quando la Lega ci ha messo un po’ troppo nel definire il calendario delle partite. In questo caso, però, le motivazioni sono differenti e trovare gli incastri giusti potrebbe essere abbastanza complicato per venire incontro alle squadre che, si spera, saranno impegnati nelle finali delle coppe europee. Insomma, se vi state chiedendo quando escono anticipi e posticipi di Serie A per la giornata 37 e 38, occorre portare pazienza ancora per un po’, visto che saranno decisivi i risultati che matureranno questa sera con le semifinali Europa League e Conference League.

In pratica, occorre attendere l’esito delle partite di Roma, Juventus e Fiorentina per capire quali partite dovranno essere anticipate posticipate in occasione delle ultime due giornate di campionato. Per quanto riguarda i giallorossi, pare non ci siano i tempi tecnici per anticipare la sfida coi viola a venerdì prossimo, con inevitabile slittamento della finale di Coppa Italia tra l’Inter e la stessa Fiorentina. Il match dell’Olimpico, dunque, si terrà quasi sicuramente il 24 maggio come inizialmente stabilito.

Morale della favola? Se vi state chiedendo quando escono anticipi e posticipi di Serie A per la giornata 37 e 38 è probabile che si possa muovere qualcosa domani o al massimo entro la giornata di lunedì.

