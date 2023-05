Tantissimi tifosi azzurri in queste ore si chiedono quando escono i biglietti di Napoli-Sampdoria, con relative previsioni di uscita che a questo punto iniziano ad essere più concrete. Già, perché De Laurentiis durante una conferenza stampa che si è tenuta nella giornata di ieri ha anticipato che la partita si giocherà di domenica alle 19. Evidentemente, il club azzurro ha individuato con la Lega un orario consono per organizzare al meglio i festeggiamenti per il terzo scudetto azzurro. Vediamo come stanno le cose, in attesa di imminenti comunicazioni ufficiali da parte del club azzurro.

Capiamo quando escono i biglietti di Napoli-Sampdoria, grazie alle più recenti previsioni di uscita di oggi

Cosa rispondere a chi si chiede quando escono i biglietti di Napoli-Sampdoria? Le previsioni di uscita ad oggi ci rimandano per forza di cose alla prossima settimana, in attesa che ci sia l’annuncio ufficiale della Lega su data ed orario del match. Al netto delle anticipazioni che sono state fornite in merito dal presidente del club partenopeo. Con la chiusura delle semifinali delle coppe europee, infatti, finalmente potremo conoscere tutti i dettagli su anticipi e posticipi degli ultimi due turni di Serie A.

Inevitabile che la gestione dei biglietti di Napoli-Sampdoria sia in qualche modo condizionata da un altro evento più imminente previsto al Maradona, visto che tra due giorni arriverà a Fuorigrotta l’Inter di Inzaghi. Su quest’ultima partita ci siamo già soffermati con altri approfondimenti a tema. Insomma, occorre analizzare questa sorta di intreccio, in quanto il Napoli evidentemente non vuole in alcun modo condizionare la prevendita della sfida ai nerazzurri, fornendo prima di domenica riscontri in vista dell’ultima partita di campionato che farà registrare un più che probabile sold out.

