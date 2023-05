In tanti si stanno chiedendo in questi giorni perché non siano ancora usciti i biglietti di Napoli-Inter, in programma il 21 maggio 2023 al Maradona. Si tratterà dell’ultimo big match previsto a Fuorigrotta in questa stagione, fortemente caratterizzata dalla conquista del terzo scudetto azzurro. In effetti, le nostre precedenti previsioni indicavano che arrivati a questo punto avremmo già avuto la possibilità di procedere con l’acquisto dei ticket per il match, ma evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto. Proviamo a comprendere cosa stia succedendo, ma soprattutto quali siano gli scenari a breve termine per chi è interessato.

Proviamo a capire quando escono i biglietti di Napoli-Inter del 2023 online dopo gli ultimi imprevisti

Provando a scendere in dettagli, spieghiamo in primi perché non sono ancora usciti i biglietti di Napoli-Inter del 2023 online? La partita, a differenza di quanto avvenuto alcune settimane fa al Maradona con il Milan, richiede per forza di cose un intervento da parte dell’Osservatorio del Viminale. I fatti avvenuti a fine 2018, infatti, hanno creato un precedente tra le due tifoserie che per forza di cose richiede un intervento preventivo delle autorità. Il tutto, con il chiaro intento che possano essere scongiurati ulteriori incidenti e agguati, come avvenuto a pochi metri da San Siro la notte di Santo Stefano di cinque anni fa.

Con ogni probabilità, ad esempio, il settore ospiti sarà precluso a coloro che sono residenti in Lombardia, evitando che gli esponenti della Curva Nord nerazzurra possano recarsi presso l’impianto di Fuorigrotta. Sarà poi lo stesso Osservatorio del Viminale a determinare eventuali limitazioni extra. Quando arriveranno queste decisioni? Con ogni probabilità, tra domani e dopodomani, dando così alla società azzurra il tempo necessario per diramare un comunicato ufficiale.

Solo a quel punto, dunque, si sbloccherà la vendita dei biglietti di Napoli-Inter, con probabile appuntamento fissato già nel corso di questo fine settimane. Salvo ulteriori imprevisti.

Continua a leggere su optimagazine.com