Ha spiazzato gli utenti la decisione di Apple di rendere disponibile nella serata di lunedì la seconda Release Candidate dell’aggiornamento iOS 16.5. In verità, tutti si aspettavano l’upgrade definitivo, al punto che quanto avvenuto nelle ultime ore rappresenta un qualcosa di insolito per chi segue da vicino le vicende della mela morsicata. Rispetto a quanto riportato nelle ultime ore con un altro approfondimento, dunque, occorrerà maggiore pazienza per chi era intenzionato a testare da subito le funzioni dell’aggiornamento iOS 16.5. Qualche nota a margine, però, è nessaria anche in questo frangente.

Piccolo ritardo per l’uscita di iOS 16.5: nuovi riscontri sulla seconda RC dell’aggiornamento

Fondamentalmente, stiamo andando incontro ad un leggero ritardo per l’uscita di iOS 16.5. Già, perché la diffusione della seconda Release Candidate dell’aggiornamento in questione per forza di cose allunga un po’ i tempi della mela morsicata, ma al contrario di quanto viene detto sui social, difficilmente arriveremo alla prossima settimana. Il pacchetto software che ha visto la luce il 15 maggio, infatti, dovrebbe essere quello finale, al punto che tra oggi e domani potrebbe iniziare ufficialmente la diffusione del nuovo upgrade di Apple.

Oltre alle note novità riguardanti l’accesso alla sezione Sport, il nuovo aggiornamento iOS 16.5 includerà un nuovo sfondo Pride Celebration per la schermata di blocco, affinché si possa “onorare” la comunità e la cultura LGBTQ+. Viene poi risolto un problema per cui Spotlight potrebbe non rispondere, oltre al bug per cui i podcast in CarPlay potrebbero non caricare i contenuti. Pare sia stato risolto anche un problema per cui le impostazioni del tempo di utilizzo potrebbero essere ripristinate o non sincronizzare su tutti i dispositivi.

Massima attenzione tra oggi e domani soprattutto, a proposito dell’uscita del nuovo aggiornamento iOS 16.5. Cosa vi aspettate a tal proposito?

Continua a leggere su optimagazine.com