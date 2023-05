Era ampiamente prevedibile e l’aggiornamento iOS 16.5 è difatti stato rilasciato da Apple sugli iPhone supportati nella serata di ieri 18 maggio. Dopo la mancata distribuzione di lunedì scorso, sulle pagine di OM, era stato chiarito il perché l’update imminente fosse cosa quasi certa. Con alla mano le note degli sviluppatori per il pacchetto software, possiamo ora concentrarsi sui problemi risolti dal firmware e sull’unica novità introdotta in queste ore.

Il peso dell’aggiornamento iOS 16,5 supera i 600 MB. All’interno dell’update è statp incluso il nuovo sfondo “Celebrazione del Pride” per la schermata di blocco, ossia il wallpaper ispirato alla comunità LGBTQ+ che si abbina a quello dell’Apple Watch (per il quale è ora in vendita anche il centurino abbinato). A parte questa implementazione nuova di zecca, gli sviluppatori si sono concentrati sulla risoluzione di alcuni problemi molto importanti: il primo fix ha riguardato Spotlight che poteva non rispondere a determinati comandi. Ancora, è stato risolto un bug relativo ai Podcast in CarPlay che, in alcuni casi, non venivano caricati correttamente. In ultima battuta, si è anche superata un’anomalie relativa alla scheda “Tempo di utilizzo” nelle Impostazioni. Le informazioni e i dati relativi a questa preziosa funzione potevano non essere sincronizzate su tutti i dispositivi.

Un chiarimento lato batteria: in molti sperano di vedere aumentata l’autonomia del loro iPhone grazie a questo aggiornamento ma le note degli sviluppatori non fanno alcun riferimento a questo aspetto. Probabilmente, per chi lamenta una scarsa durata della sua carica nulla cambierà.

La notifica dell’aggiornamento iOS 16.5 è ora giunta a tutti i possessori di iPhone compatibili con l’update. L’ideale sarebbe procedere quanto prima al download e all’installazione del pacchetto per usufruire dell’unica novità riportata ma anche della risoluzione dei problemi riportati, pure fastidiosi. Dopo l”attuale update, è inutile negarlo, tutti gli occhi sono puntati sul rilascio della prima beta agli sviluppatori del major update iOS 17. Nei primi giorni di giugno avrà il via la WWDC 2023, ossia l’annuale conferenza Apple dedicata alle soluzioni software proprietarie. Non ci sono dubbi sul fatto che la prossima soluzione troverà spazio nell’evento dell’azienda di Cupertino.

Continua a leggere su optimagazine.com