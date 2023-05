L‘uscita di iOS 16.5 dista da noi solo poche ore, al massimo un paio di giorni. Da un po’ di tempo sappiamo che quella appena cominciata sarà la settimana designata per il via proprio all’update incrementale da parte di Apple. Resta solo da sottolineare il più che probabile giorno e orario di lancio della distribuzione del firmware.

In un comunicato della settimana scorsa, Apple ha parlato di una sua iniziativa per celebrare il movimento LGBTQ+, ossia il via alla vendita di un nuovo cinturino Sport Pride Edition per il suo Apple Watch e il rilascio di un quadrante e sfondo per iPhone per lo stesso tema. Nel chiarire le sue intenzioni, da Cupertino hanno anche fatto sapere che proprio la settimana appena cominciata sarebbe stata quella designata per la disponibilità dell’accessorio e del wallpaper, per il quale è necessario watchOS 9.5 e iOS 16.5. Di qui, l’ovvia conclusione che l’update prenderà vita nell’immediato.

A quando dunque esattamente l’uscita di iOS 16.5 se il rilascio si avvierà in settimana? Ci sono buone speranze che la distribuzione parta già oggi 15 maggio o al massimo domani 16 maggio, ossia nei giorni tradizionalmente prescelti da Apple per i suoi update software (il lunedì o venerdì). Non ci sono particolari dubbi neanche nell’orario esatto nel quale le notifiche per il download cominceranno a farsi strada. In Italia dovrebbe essere rispettato il consueto orario di distribuzione, a partire dalle 18 o le 19.

Appurato il momento quasi esatto dell’uscita di iOS 16.5, è il caso di concentrarsi anche sulle novità attese per l’update. L’unico cambiamento di rilievo previsto dal prossimo aggiornamento riguarda il pannello sport in Apple News, con più dettagli e maggiormente fruibile. Per il resto, il firmware è solo correttivo di una serie di problemi come quelli relativi al mancato caricamento di podcast su CarPlay e la non sincronizzazione dei dati della feature “Tempo di utilizzo” su tutti i dispositivi associati.

