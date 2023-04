Stanno venendo a galla indicazioni interessanti per tutti coloro che sono intenzionati a scaricare il nuovo aggiornamento iOS 16.5 nel più breve tempo possibile. Già, perché a distanza di due settimane dall’ultima mossa ufficiale di Apple, come vi abbiamo raccontato con un altro articolo sul nostro magazine, è possibile capire come stia evolvendo il discorso software del produttore americano. Magari provando a prevedere quali possano essere i tempi di uscita della patch nella sua versione stabile e definitiva per i modelli compatibili.

Cosa sappiamo sulla terza beta per l’aggiornamento iOS 16.5: focus oggi su novità e tempi di uscita

Allo stato attuale, quali sono le informazioni sulle quali concentrarsi a proposito della terza beta per l’aggiornamento iOS 16.5? Provando a risalire a novità e tempi di uscita, ci sono effettivamente dei concetti sui quali vale la pena focalizzare la nostra attenzione. Allo stato attuale, sappiamo che iOS 16.5 appaia come un aggiornamento relativamente minore, al punto che fino a questo momento sono state trovate poche modifiche nella prima beta per sviluppatori.

Secondo le informazioni apprese ad aprile, ci sarebbe una nuova scheda Sport situata nell’app Apple News e ora può essere chiesto a Siri di avviare una registrazione dello schermo. Staremo a vedere se ci sarà o meno un impatto anche sulla durata della batteria, ma allo stato attuale non mi aspetto stravolgimenti neppure sotto questo punto di vista.

Il tema caldo riguarda poi la data di uscita dell’aggiornamento iOS 16.5. Visto l’evento in programma ad inizio giugno in casa Apple, con relativa presentazione di iOS 17, non ci sono dubbi che entro un mese testeremo il firmware definitivo. Forse già a metà maggio, non trattandosi di un upgrade così impegnativo per gli sviluppatori. Che idea vi siete fatti sotto questo punto di vista?

