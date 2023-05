La mancata uscita di iOS 16.5 tra lunedì e martedì scorso ha lasciato molti utenti a bocca asciutta. Era stata la stessa Apple a confermare che l’aggiornamento sarebbe giunto nella settimana corrente, perché necessario per supportare un nuovo sfondo progettato per onorare la comunità LGBTQ+. Nei consueti primi due giorni della settimana non si è andati proprio in questa direzione: piuttosto, si è assistito alla distribuzione di una seconda Release Candidate per sviluppatori e beta tester pubblici. Dunque cosa accadrà ora, anche nell’immediato?

La seconda Release Candidate si è resa di certo necessaria per la correzione di bug e problemi importanti che avrebbero influito negativamente sulla distribuzione definitiva e globale. Possiamo dunque ritenere che il prossimo passo possa essere soltanto quello dell’uscita di iOS 16.5 per tutti, senza più ritardi. Il problema è ora capire quando questa di concretizzerà.

Ci sono ancora concrete speranze per la disponibiliotà al download di iOS 16.5 in questa settimana, più esattamente tra oggi 18 maggio e domani 19 maggio. Le giornate del giovedì e venerdì non sono spesso prescelte per le distribuzioni software ma Apple aveva comunque fatto riferimento all’aggiornamento collocandolo nella settimana corrente. Nel caso, noi italiani dovremmo comunque stare in guardia nel tardo pomeriggio delle due giornate. In estrema ipotesi, proprio per l’update, non si andrà oltre l’inizio della settimana prossima.

Per chi attende con tanta ansia l’uscita di iOS 16.5 vale la pena ricordare che l’aggiornamento non porta con se moltissimi cambiamenti, se non nella scheda Sport di News. Piuttosto saranno corretti diversi bug come quelli relativi alla mancata riproduzione di podcast CarPlay e la sicronizzazione dei tempi di utilizzo su dispositivi associati. Proprio per questo motivo, il peso del pacchetto dovrebbe essere abbastanza esiguo e l’aggiornamento non occuperà molto spazio.

