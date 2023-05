iOS 16.5 è arrivato ormai da una decina di giorni, generando un po’ di sconforto tra gli utenti per via di un consumo eccessivo della batteria. Le segnalazioni a riguardo non sono tantissime, ma nemmeno poche, a riprova del fatto che qualcosa sia effettivamente accaduto in seguito all’installazione dell’aggiornamento da parte dei consumatori. iOS 16.5 pare aver condotto ad un anomalo surriscaldamento degli iPhone, cosa che ha poi determinato dei consumi più veloci della batteria.

Ci teniamo a precisare che tutto potrebbe essere perfettamente normale in quanto, dopo un upgrade più o meno importante, può capitare che il sistema richieda un certo intervallo di tempo per assestarsi nel tentativo di rielaborare i dati e di ricalibrare i parametri. Dopo qualche giorno, iOS 16.5 potrebbe non dare più i problemi di autonomia che sta attualmente procurando a qualche utente. D’altro canto, la riconfigurazione di applicazioni e funzioni può impiegare anche per le 48 ore successive ad un aggiornamento (questo non lo stiamo dicendo noi, ma lo ha affermato Apple ai tempi di iOS 15.4, quando alcuni consumatori lamentavano dei consumi anomali della batteria e delle temperatura insolitamente alte per le funzioni che il dispositivo stava espletando).

In altre parole, se l’aggiornamento ad iOS 16.5 ha provocato un calo repentino dell’autonomia del vostro iPhone non dovreste necessariamente farne un dramma, soprattutto se l’installazione è stata portata a termine da poco tempo (il sistema deve ricalibrarsi, quindi tenderà a consumare più energia di quanto si possa immaginare). Pazientate ancora un po’ di tempo e soltanto dopo, se la situazione non dovesse risolversi da sola, potreste prendere in considerazione l’idea di un ripristino allo stato di fabbrica. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

