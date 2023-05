Sono settimane in cui si sta notando un certo calo di prezzo su Amazon per quanto riguarda il Samsung Galaxy S22 e quest’oggi vogliamo segnalarvi l’interessante offerta per il modello nero da 128GB di memoria interna. Rispetto a qualche giorno fa si può notare come il costo finale di tale top di gamma sul famoso sito di e-commerce sia decisamente più basso. Pochissimi mesi fa era impossibile riuscire a trovare questo Samsung Galaxy S22 ad un costo inferiore ai 600 euro, ora è da un po’ di tempo che tale cifra si sta abbassando, raggiungendo quella più interessante che vogliamo mostrarvi proprio quest’oggi.

Cosa sappiamo sullo sconto extra: il prezzo aggiornato del Samsung Galaxy S22 su Amazon nel fine settimana

Nuova promozione, in sostanza, dopo quella di inizio mese. Approfondendo quest’offerta odierna presente su Amazon, ecco come questo Samsung Galaxy S22 sia acquistabile ad un costo di 499 euro, con disponibilità a momenti alterni. Questo sembra essere proprio il prezzo più basso raggiunto fino ad ora da tale dispositivo sul famoso sito di e-commerce e non è un caso come le scorte a disposizione stiano praticamente per terminare. L’offerta è molto allettante, ma come visto bisogna affrettare i tempi d’acquisto per evitare di rimanere a mani vuote.

Chiaramente la spedizione risulta essere gratuita e nel giro di pochi giorni questo device arriverà direttamente nelle vostre case. Grazie poi ad Amazon si ha modo anche di poter pagare a rate l’acquisto di questo Samsung Galaxy S22, dilazionando la spesa totale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di approfittare di tale offerta. Ci sono quindi tutti i buoni presupposti per mettere a segno un buon affare, ma ricordiamo alcuni elementi di spicco di questo Samsung Galaxy S22.

Parliamo di un top di gamma dello scorso anno che può contare su un display Infinity-O da 6,1 pollici a 120Hz dotato di tecnologia Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster che offre un’elevata visibilità all’aperto, assicurando una vista chiara sia in pieno giorno, sia di notte. Ottimo il comparto fotografico che si avvale anche dell’intelligenza artificiale e riesce a scattare, con il sensore principale da 48 megapixel, foto di estrema qualità. Non manca il processore da 4nm super efficiente e per prestazioni al top.

