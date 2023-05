Continua a calare in maniera piuttosto rapida il prezzo del Samsung Galaxy S22 5G su Amazon, dove è possibile sfruttare un ulteriore sconto che farà capitolare sicuramente qualche utente ancora indeciso a riguardo. Parliamo del top di gamma di casa Samsung dello scorso anno che però presenta specifiche tecniche ancora di spicco in campo smartphone e visto l’approdo sul mercato del Galaxy S23 si ritrova ad un costo decisamente più appetibile.

Buone premesse a maggio sul Samsung Galaxy S22: offerta Amazon a prezzo decisamente basso

Dunque, non solo buone notizie sul fronte upgrade, come abbiamo osservato alcuni giorni fa. Approfondendo l’offerta odierna di Amazon per questo Samsung Galaxy S22 5G si nota come sia stato applicato un ulteriore sconto dell’8% sul prezzo precedente di 589,10 euro, arrivando ad un costo finale di 539,99 euro. Dai 600 euro di pochi mesi fa, ecco che il risparmio ora risulta essere decisamente più interessante e senza dubbio può attirare più utenti.

C’è disponibilità immediata e la spedizione risulta essere assolutamente gratuita, nel giro di pochissimi giorni questo Samsung Galaxy S22 arriverà tranquillamente nelle vostre case. Inoltre con Amazon c’è anche la possibilità di sfruttare il pagamento a rate grazie a Cofidis, altro elemento assolutamente positivo che potrà garantire di dilazionare la spesa nel tempo e dare la possibilità a più utenti di fare tale acquisto. Ci sono quindi molti aspetti positivi nell’acquistare questo Samsung Galaxy S22, ma vediamo quali sono alcune delle caratteristiche tecniche che alimentano tale top di gamma.

Molto interessante è il display Infinity-O da 6,1 pollici a 120Hz dotato di tecnologia Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster che offre un’elevata visibilità all’aperto, assicurando una vista chiara sia in pieno giorno, sia di notte. Questo significa che non ci sarà più alcun riflesso. Il processore è stato realizzato a 4nm e permette un’ottimizzazione della batteria da 3700 mAh e soprattutto scatti di qualità grazie anche alla presenza dell’intelligenza artificiale. Pur ritrovandosi con un sensore fotografico da 48 megapixel, questo Samsung Galaxy S22 permette di scattare foto super anche in condizioni di scarsa luminosità. Il modello in offerta su Amazon si presenta nella colorazione nera e con una memoria interna da 128GB.

