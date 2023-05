Sei concorrenti alla puntata numero 8, un doppio eliminato in semifinale ad Amici. Saranno in due a lasciare Amici nella puntata del 6 maggio.

Cosa vedremo nella puntata di sabato 6 maggio su Canale 5? Poche le anticipazioni in rete. Stavolta, la registrazione è stata posticipata a causa di alcuni casi di covid nella scuola più spiata d’Italia.

Inizialmente in programma per giovedì 4 maggio, la registrazione della semifinale di Amici è stata prima spostata di un giorno e poi di due. Si registra quindi sabato pomeriggio a Roma. Nel corso della puntata è attesa l’esibizione della prof. di canto Arisa, sulle note del nuovo singolo Non Vado Via.

Sfide di ballo e di canto hanno tenuto banco anche nella penultima puntata di Amici. Amici Notizie 22 riporta che la prima eliminata è stata la ballerina Maddalena.

I concorrenti al serale di Amici

Isobel

Maddalena

Federica eliminata nella quinta puntata del serale

Angelina

Mattia

Wax

Aaron

Alessio eliminato nella quarta puntata del serale

Ramon eliminato nella sesta puntata del serale

Cricca eliminato nella settima puntata del serale

Piccolo G eliminato nella seconda puntata del serale

Samu eliminato nella terza puntata del serale

Megan eliminata nella prima puntata del serale

NDG eliminato nella prima puntata del serale

Gianmarco eliminato nella seconda puntata del serale

I semifinalisti di Amici 22

Isobel

Maddalena

Angelina

Mattia

Wax

Aaron