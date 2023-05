Ascoltare Non Vado Via di Arisa ad un anno da Tu Mi Perdicion potrebbe spiazzare, e per questo c’è già chi urla: “Arisa è tornata”. Chi sia veramente Arisa è presto detto: è una voce magnifica che riesce a impreziosire ogni stile con quel timbro meravigliosamente vintage e curato, una carezza per l’ascoltatore che riesce sia a ballare che ad innamorarsi – ma anche a piangere – con la sua musica.

Il nuovo singolo di Arisa è disponibile da oggi in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming musicale. A questo giro Rosalba Pippa sveste i panni della popstar magnetica e sposa la ballata nello stile della canzone italiana degli anni ’90: un pianoforte elettrico, riverberi, percussioni appena pronunciate e l’assoluto primo piano della voce. “Potrebbe essere anche la colonna sonora di un film di Walt Disney”, dice Arisa per descrivere il brano.

Con ragione, diremmo: Non Vado Via ha qualcosa di fiabesco e dolce, nel perfetto stile della ballata italiana che si compone di una strofa morbida e un ritornello liberatorio, ma senza fare troppo rumore. Nel testo leggiamo quella voglia di restare che possiamo sentire quando finisce una relazione o quando superiamo un brutto momento. Nessuna voglia di soffrire, solo tanta determinazione e volontà di combattere. Per questo il titolo calza a pennello.

Nelle parole di Arisa c’è un futuro che attende, un raggio di sole che fende la pioggia e dona speranza a chi fino a quel momento si è inzuppato nelle difficoltà e negli ostacoli. Un lieto ritorno, quindi, mentre Arisa è ancora impegnata come prof. nella squadra di Amici di Maria De Filippi. Tanti aspettavano musica nuova da parte della voce di Sincerità, ed ecco una piccola bomba radiofonica.

Le sue parole:

Inutile guardare indietro

quando il cielo era tinto di nero

ogni sogno un profondo mistero

chiusi dentro una gabbia di vetro

anche se non ricordi com’era

quello che sentivamo

per me ora va bene così

ora va bene così

E se

non sai

scappare via

scappare via

e se

non lo sai

stasera voglio dirti che

Non vado via

voglio stare in questa storia

e parlerò di te a tutti

come se fossi tua

voliamo via

soli con la nostra storia

e lo sai

che il tempo non ci cambierà

Chi lo ha detto che tutto è già scritto

e non vale la pena rischiare

ti perdono il tuo gioco d’istinto

che poi un giorno non farà più male

io vorrei ricordarti com’era

abbracciarsi e sentire che tutto andava bene così

E se

non puoi

mandarmi via

mandarmi via

e se

non lo sai

stasera voglio dirti che

Non vado via

voglio stare in questa storia

e parlerò di te a tutti

come se fossi tua

voliamo via

soli con la nostra storia

e lo sai

che il tempo non ci cambierà

Ma sai l’amore fa giri immensi

e un girotondo di forse e perché

anche io ritorno a te

Ti porto via

soli con la nostra storia

e lo sai

che il tempo non ci cambierà

e lo sai

che il tempo non ci cambierà