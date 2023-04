Arriva il Covid ad Amici e le prossime puntate della fase serale sono a rischio. Lo riporta Giuseppe Candela su Dagospia, uno spazio che da sempre fornisce anticipazioni e retroscena particolarmente attendibili sul mondo della televisione, inclusi programmi del calibro di Amici di Maria De Filippi.

Dopo l’ultima registrazione, della puntata che vedremo su Canale 5 stasera, sabato 29 aprile, due concorrenti del programma sono risultati positivi al Covid-19. Questo potrebbe portare allo slittamento delle prossime due puntate. Al momento, da parte della produzione non sono giunte comunicazioni né aggiornamenti sullo stato di salute dei due concorrenti. Non si conosce neanche la loro identità.



“‘AMICI’ COL COVID: DUE CONCORRENTI DEL TALENT SHOW DI MARIA DE FILIPPI SONO RISULTATI POSITIVI. LA PUNTATA DI QUESTA SERA ANDRÀ REGOLARMENTE IN ONDA SU CANALE 5 PERCHÉ REGISTRATA GIOVEDÌ SCORSO. RISCHIO SLITTAMENTO PER LA SEMIFINALE PREVISTA SABATO 6 MAGGIO…”, si legge sul sito Dagospia.

La puntata odierna, dunque, verrà trasmessa come da programma. A rischio sono le prossime registrazioni. Se in grado di sostenere le rispettive esibizioni, i due concorrenti positivi potrebbero essere chiamati ad esibirsi in uno spazio diverso dallo studio principale, per rispettare l’isolamento.



Qualora, invece, dovessero saltare le registrazioni, sarebbe compromessa la messa in onda della penultima puntata del serale di Amici e della finalissima, già costretta a slittare di un giorno per evitare lo scontro diretto con Eurovision Song Contest.

La semifinale di Amici è al momento attesa per sabato 6 maggio, mentre la finale è in programma per domenica 14 maggio, in ritardo di un giorno dal momento che sabato 13 maggio su Rai1 andrà in scena la finale in diretta di Eurovision Song Contest.