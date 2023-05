Occorre fare di nuovo i conti con problemi BPER oggi 2 maggio, stando almeno ad alcune segnalazioni che stanno venendo a galla in mattinata. Situazione simile rispetto a quella che abbiamo portato alla vostra attenzione la scorsa settimana, a testimonianza del fatto che la banca non stia vivendo un momento particolarmente facile sotto questo punto di vista. Per farvela breve, allo stato attuale non funziona il login. Vediamo come stanno le cose, in attesa di ulteriori aggiornamenti che magari arrivieranno direttamente dall’assistenza questo martedì. L’auspicio, come sempre, è che tutto possa rientrare nel giro di pochi minuti.

Attenzione ad ulteriori problemi BPER il 2 maggio: segnalazioni secondo cui non funziona il login

Dunque, al momento della pubblicazione dell’articolo il sito della banca online appare raggiungibile, ma nel momento in cui si inseriscono le credenziali per accedere al conto personale, vengono a galla le anomalie. In sostanza, i problemi BPER riguardano la fase di login, presentandoci una situazione del tutto simile rispetto all’ultimo bollettino condiviso con voi. In quel frangente, va detto, fu necessaria tutta la mattinata per ripristinare il servizio, al punto che ora tutti sperano si possa andare incontro a tempistiche di risoluzione più ristrette.

I numeri, allo stato attuale, non fanno emergere un vero e proprio down, ma come si può osservare tramite strumenti che ci fornicono informazioni in tempo reale sotto questo punto di vista, sarà importante monitorare la situazione nel corso delle prossime ore. Solo così capiremo se sia stato un disservizio temporaneo (come sembrerebbe negli ultimi minuti), oppure di qualcosa di più grave.

Anche voi avete riscontrato problemi BPER oggi 2 maggio? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in attesa di eventuali riscontri dalla banca per comprendere cosa stia avvenendo questo martedì.