Occorre fare i conti con problemi BPER anche oggi 26 aprile. Già, perché dopo il report portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri, in tanti si sarebbero aspettati che appena archiviato il giorno festivo sarebbe stato possibile accedere nuovamente ad app e sito. Le cose non stanno così e con la normale ripresa di tutte le attività operative della banca, compresa l’assistenza tecnica, allo stato attuale non è possibile fornire un aggiornamento ufficiale e concreto a coloro che non riescono a sfruttare i servizi online. Insomma, un malfunzionamento non di poco conto che va affrontato nel più breve tempo possibile.

Gli ultimi riscontri sui problemi BPER oggi 26 aprile: ancora non funziona l’app insieme al sito

Quali sono le informazioni trapelate fino a questo momento a proposito dei problemi BPER? L’aggiornamento di oggi 26 aprile sostanzialmente ci dice che non funziona l’app insieme al sito. Dopo avervi fornito qualche dritta per contattare l’assistenza, stando al nostro report di martedì, stamane tocca constatare che non ci sia ancora un riscontro ufficiale e pubblico della banca sui suoi canali social. Il sito è raggiungibile nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo, ma a quanto pare il login non va a buon fine.

Per questo motivo sarà molto importante monitorare l’andamento del disservizio fino a pranzo. A tal proposito, vi rimando alla pagina specifica di Down Detector, per analizzare la portata dei problemi BPER emersi nuovamente questo mercoledì. Su Facebook, per ora, possiamo solo annotare diversi commenti come quello che segue: “Oggi per l’ennesima volta non si riesce ad accedere alla Home Banking da pc. Ma quanto ci metteranno a fare un home banking serio?“.

Anche voi riscontrate problemi BPER? Non funziona l’app oltre al sito in fase di login? Fateci sapere nel caso in cui abbiate ottenuto altri riscontri dall’assistenza in queste ore.

