Ci sono ormai speranze praticamente azzerate per tutti coloro che desiderano ricevere l’aggiornamento con One UI 6.0 a bordo del proprio Samsung Galaxy S20, considerando quanto raccolto in mattinata in merito ai progetti a breve termine del produttore coreano. In linea con quanto vi abbiamo riportato a marzo sulla questione, la serie che ha visto la luce poco più di tre anni fa non dovrebbe assolutamente rientrare nel piano di distribuzione del pacchetto software. Del resto, le nuove politiche del colosso asiatico dovrebbero diventare concrete da subito, con alcune precisazioni in merito.

Cosa aspettarsi sul Samsung Galaxy S20: altra smentita sul rilascio del nuovo aggiornamento One UI 6.0

Nel tentativo forse di rispondere ad alcune indiscrezioni che di recente hanno preso piede sui social, nelle ultime ore è giunto un ulteriore bollettino direttamente da SamMobile in merito ai dispositivi che potranno toccare con mano l’aggiornamento con One UI 6.0. A detta della fonte, tra le più vicine al produttore asiatico, ci sarebbero diverse serie di dispositivi già certe di non poter fare questo step, nonostante il fatto che l’azienda abbia confermato l’estensione del piano di upgrade lungo quattro anni. E non più tre anni, come avveniva in precedenza.

Qualche esempio pratico? Tra i modelli attualmente fuori dai giochi per quanto concerne la compatibilità con l’aggiornamento One UI 6.0 troviamo i vari Galaxy S10 Lite, Galaxy S20 FE, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Flip (LTE/5G), Galaxy Z Fold 2, Galaxy A22 (LTE/5G), Galaxy A32 (LTE/5G), Galaxy A51, Galaxy A71, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab S6 Lite (2020), Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+.

Insomma, qualche esclusione eccellente ci sarebbe pure, ma è chiaro che in questa lista faccia rumore soprattutto la presenza di modelli popolari come i Samsung Galaxy S20. Che ne pensate?