Non ci sono molte speranze, affinché il Samsung Galaxy S20 possa ricevere l’aggiornamento con One UI 6.0. Situazione nota da tempo, va detto, al punto che le indiscrezioni odierne difficilmente sorprenderanno il pubblico in possesso del top di gamma lanciato sul mercato poco più di tre anni fa. Se da un lato è vero che questa serie stia ricevendo upgrade costanti, come abbiamo avuto modo di osservare di recente anche all’interno del nostro magazine, è altrettanto vero che occorre concentrarsi anche sul futuro per chi desidera ancora firmware di un certo peso.

Cosa possiamo aspettarci dal Samsung Galaxy S20, a proposito della possibilità di ricevere l’aggiornamento con One UI 6.0

Ci sono svariati elementi che vanno considerati in un contesto simile. La storia recente del produttore coreano ci dice che ogni modello, anche quelli appartenenti a serie ritenute top di gamma al momento del loro lancio sul mercato, non possa ricevere più di tre upgrade “importanti”. Con questi presupposti, è più che lecito immaginare che il Samsung Galaxy S20 non possa in alcun modo rientrare in un discorso che riguardi la distribuzione dell’aggiornamento con One UI 6.0. Valutazione che, per forza di cose, coinvolge anche altri modelli.

Oltre al Samsung Galaxy S20, infatti, a detta di GizChina resterebbero fuori dalla distribuzione dell’aggiornamento con One UI 6.0 i vari Samsung Galaxy S20 Plus, S20 Ultra, S20 FE, Samsung Galaxy S10 Lite, oltre a modelli come il Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Note 10 Lite. A questi, poi, dovremo aggiungere Samsung Galaxy Z Fold 2, Z Flip 4G/5G, fino ad arrivare ai Samsung Galaxy A71, A51, A32 4G/5G, A22 4G/5G. A chiudere il discorso, abbiamo i Samsung Galaxy Tab S7, S7+, S6 Lite (2020), A8, A7 Lite.

Insomma, non c’è solo il Samsung Galaxy S20 tra le esclusioni eccellenti trapelate in questi giorni.