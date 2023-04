Cresce l’attesa nei confronti del nuovo aggiornamento iOS 16.5, se pensiamo al fatto che nel corso delle ultime ore abbia visto la luce anche la seconda beta del pacchetto software. Mettendo per un attimo da parte le indiscrezioni sulla data di uscita del pacchetto software nella sua versione definitiva (a tal proposito, potete sempre consultare quanto vi abbiamo riportato alcune settimane fa sotto questo punto di vista), bisogna capire in quale direzione stia andando lo sviluppo software di Apple dopo il bollettino trapelato per il pubblico oggi 12 aprile.

Arrivano ulteriori segnali dall’aggiornamento iOS 16.5: cosa sappiamo sulla seconda beta del firmware

Sostanzialmente, il weekend di Pasqua ci ha lasciato una coda particolarmente interessante, in quanto la seconda beta dell’aggiornamento iOS 16.5 evidenzia come la mela morsicata stia portando avanti tutto il progetto senza particolari intoppi. Allo stato attuale, non possiamo aspettarci una rivoluzione per i dispositivi coinvolti e ritenuti compatibili con la patch. Già, perché il pacchetto dovrebbe soltanto contemplare una scheda Sport nell’app Apple News, in modo tale da semplificare l’accesso ai contenuti incentrati sullo sport.

In questo modo, gli utenti della mela avranno la possibilità di seguire le proprie squadre preferite per ricevere aggiornamenti con una certa regolarità. Come è stato annunciato in precedenza, poi, l’aggiornamento in questione include anche una nuova opzione Siri per avviare una registrazione dello schermo con tanto di comando vocale. Allo stato attuale, non è lecito aspettarsi altro, ma come sempre con Apple non possiamo escludere colpi di scena dell’ultimo secondo.

Vi faremo sapere appena ne sapremo di più sull’aggiornamento iOS 16.5, anche a proposito della possibile data di uscita del nuovo upgrade. Cosa vi aspettate da Apple in questo specifico contesto? Toccheremo con mano funzioni extra rispetto a quelle venute a galla fino ad oggi sul web?

