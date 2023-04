Ci sono alcuni segnali molto importanti che dobbiamo prendere in considerazione per quanto riguarda i vari Samsung Galaxy S22 e Galaxy S21, soprattutto per quanto riguarda la possibile compatibilità con l’aggiornamento Android 14. Per intenderci, sto parlando del pacchetto software che consentirà di toccare con mano i plus assicurati dalla nuova interfaccia One UI 6.0. Dopo aver analizzato la situazione relativa a queste due serie in modo più generico con un approfondimento pubblicato il mese scorso, a proposito dell’anno extra durante il quale saranno assicurate ulteriori patch ai modelli in questione, ci sono altri aspetti promettenti da analizzare.

Risulta idoneo per Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22 il nuovo aggiornamento impostato su Android 14

Cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi? Secondo un recente report pubblicato da SamMobile, ci sono tutti i presupposti affinché si possa considerare compatibile il tanto atteso aggiornamento Android 14 con le due serie citate ad inizio articolo. Per tanti si tratta di uno step scontato, ma se per il Samsung Galaxy S22 non ci sono mai stati dubbi in merito, questioni anagrafiche rendevano più incerta la lettura sui vari Samsung Galaxy S21 che sono stati lanciati sul mercato in questi anni. Insomma, una buona notizia che dovrebbe strappare un sorriso a tutti.

Inutile dire che ad oggi sarebbe inutile parlare di date o periodi di uscita per il doppio aggiornamento. Sia per il Samsung Galaxy S22, sia per la serie dei Galaxy S21. Ci sono buone probabilità che ogni discorso del genere possa essere rimandato al 2024. La logica vuole che questo step si concretizzi solo dopo l’uscita dei nuovi Samsung Galaxy S24, se non altro per questioni puramente legate a discorsi di marketing, ma con questo brand tutto può succedere.

Cosa vi aspettate coi Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22, a proposito del rilascio dell’aggiornamento con One UI 6.0 e Android 14?

