Ci sono nuovi riscontri per quanto riguarda modelli come quelli appartenenti alla serie dei Samsung Galaxy S22 e Galaxy S21, soprattutto per quanto concerne la storia degli aggiornamenti. Già, perché da alcune ore a questa parte gira in rete una lista di dispositivi destinati a ricevere aggiornamenti costanti per quattro anni, rispetto alla data di uscita sul mercato di ciascun modello. In attesa che il produttore coreano risolva ufficialmente un bug di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi tramite altri approfondimenti, oggi tocca concentrarsi su altri elementi che potrebbero fare la differenza agli occhi dei potenziali acquirenti.

Nuovi riscontri per i vari Samsung Galaxy S22 e Galaxy S21 sul fronte aggiornamenti nel mondo

Come stanno le cose? Sostanzialmente, si parla di una lista di dispositivi decisamente corposa e destinata a ricevere upgrade per un anno extra rispetto a quanto emerso in passato con il colosso asiatico. Tra questi, oltre ai già citati Samsung Galaxy S22 e Galaxy S21, abbiamo anche modelli più recenti, come quelli relativi alla serie dei Samsung Galaxy S23. Al di là del fatto che il discorso dovrà essere esteso ai Samsung Galaxy appartenenti alla serie S che arriveranno in futuro sul mercato, occorre aggiungere anche prodotti che fanno parte di altra gamma.

Vedere per credere i vari Samsung Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Gli ultimi due, a conti fatti, si arresteranno sotto questo punto di vista all’aggiornamento con Android 15. A chiudere il discorso odierno, poi, troviamo anche alcuni tablet come i Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+ e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Oltre ai modelli di queste serie che arriveranno in futuro sul mercato.

Insomma, non solo il Samsung Galaxy S22 con quattro anni di aggiornamenti assicurati, come del resto si vocifera da tempo per i prodotti più recenti che portano questo marchio.