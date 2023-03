In tanti in questa fase si chiedono quando esce l’aggiornamento iOS 16.5, al punto che in rete stanno iniziando a spuntare le prime ipotesi sulla data di uscita del pacchetto software. Premesso che dovrebbe trattarsi dell’ultimo pacchetto software di una certa importanza, dopo il quale tutti gli sforzi del colosso di Cupertino si concentreranno su iOS 17, ci sono alcune considerazioni da fare. Vediamo cosa possiamo aspettarci allo stato attuale, fermo restando quello che vi abbiamo riportato alcuni giorni fa, quando sul nostro magazine abbiamo analizzato le potenziali novità incluse all’interno del firmware.

Il punto su quando esce l’aggiornamento iOS 16.5: in quale direzione vanno le previsioni sull’uscita

Allo stato attuale, cosa posso rispondere a chi chiede con frequenza quando esce l’aggiornamento iOS 16.5? Effettivamente, le ultime previsioni sull’uscita indicano alcuni aspetti sui quali dobbiamo necessariamente concentrarci. Già, perché lo sviluppo di iOS 16.4 procede abbastanza lentamente ed in tanti hanno la netta sensazione che parte dello staff sia stato già dirottato verso i lavori di iOS 17. In un contesto del genere, le tempistiche di ogni upgrade per forza di cose si dilatano, fatta eccezione per interventi di sicurezza che vengono ritenuti urgenti.

Allo stato attuale, è praticamente impossibile prevedere l’uscita del nuovo aggiornamento iOS 16.5 prima di maggio, anche se allo stato attuale dei fatti non possiamo escludere che si possa arrivare a giugno, a cavallo della presentazione ufficiale proprio di iOS 17. Insomma, nessuna fretta in casa Apple, fermo restando che eventuali interventi necessari per garantire la sicurezza del pubblico non mancheranno mai, con tanto di rilascio di patch tempestive.

Staremo a vedere quali saranno le decisioni di Apple per coloro che intendono provare prima possibile il nuovo aggiornamento iOS 16.5, con un calendario ad oggi ancora molto incerto.