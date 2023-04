L’iPhone 13 continua ad essere uno smartphone molto ricercato sul mercato, viste le sue qualità tecniche, ma anche il costo decisamente più appetibile rispetto all’ultimo top di gamma di stampo Apple. Ciò che rende appetibile attualmente l’iPhone 13 è sicuramente il prezzo più conveniente che, soprattutto su Amazon, può contare su un ulteriore sconto che quest’oggi vogliamo evidenziare. Se si sta pensando quindi di acquistare un iPhone, può essere conveniente puntare sull’offerta odierna presente sul famoso sito di e-commerce e riguardante l’iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna.

Riscontri sul taglio al prezzo dell’iPhone 13 su Amazon: un approfondimento sull’offerta aggiornata di oggi

Un taglio ulteriore, dunque, che ci avvicina ai livelli di prezzo del nostro ultimo bollettino. Questo dispositivo infatti gode di uno sconto del 17% che è stato applicato sul prezzo precedente di 939 euro, ciò significa che questo dispositivo potrà essere oggi nelle vostre mani alla cifra di 777 euro. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e nel giro di pochi giorni questo top di gamma arriverà direttamente nelle vostre case senza costi aggiuntivi per la spedizione.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

C’è inoltre anche la possibilità di pagare questo iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna a rate grazie a Cofidis, il che permetterà di dilazionare la spesa nel tempo e non sborsare l’intera cifra in un’unica volta. Anche lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ricordiamo come questo top di gamma targato Apple sia dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ma è il comparto fotografico ad essere piuttosto interessante.

Qui c’è infatti spazio ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Il processore è un A15 Bionic per prestazioni fulminee, ma c’è spazio anche per la connettività 5G. Infine ricordiamo un robusto design realizzato con il Ceramic Shield e la resistenza all’acqua ed alla polvere. Un device di grande qualità.

Continua a leggere su optimagazine.com