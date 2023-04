Quest’oggi su Amazon è presente uno sconto davvero imperdibile per l’iPhone 13 Galassia da 128GB di memoria interna. Rispetto infatti alle altre colorazioni, questo top di gamma di stampo Apple gode di uno sconto maggiore che permetterà di risparmiare qualcosa in più. Se si sta pensando di acquistare proprio un iPhone, può essere consigliabile approfittare dell’offerta odierna di Amazon per questo iPhone 13 Galassia da 128GB di memoria interna, un dispositivo di quasi due anni fa che gode però di un comparto tecnico di assoluto rilievo che non ha nulla da invidiare alla concorrenza.

Tende a scendere il prezzo per iPhone 13 su Amazon ad aprile: la nuova offerta di oggi

Altra buona occasione, dopo quella descritta pochi giorni fa. Approfondiamo a questo punto ciò che propone il famoso sito di e-commerce a riguardo. Si parla di uno sconto del 17% sul prezzo consigliato in precedenza di 939 euro, ciò significa che attualmente il costo finale di questo iPhone 13 Galassia da 128GB sarà di 779 euro. C’è quindi un buon risparmio da tenere presente, senza dimenticare come le spese di spedizione siano assolutamente gratuite e nel giro di pochissimi giorni questo device di stampo Apple arriverà direttamente nelle vostre case.

Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

C’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e tra l’altro è possibile anche sfruttare il pagamento a rate grazie a Cofidis, ciò significa che la spesa finale potrà essere dilazionata nel tempo e dare l’opportunità a più utenti di approfittare di tale offerta. Per quanto concerne le specifiche tecniche, questo iPhone 13 si ritrova con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ma l’aspetto più intrigante riguarda il comparto fotografico.

Qui spazio ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca nemmeno la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Il processore è un A15 Bionic che ritroviamo leggermente ottimizzato anche sull’iPhone 14. Sta ora a voi decidere se approfittare di tale offerta.

